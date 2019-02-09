اختتام الأسبوع السادس من سباق الحلبة 

أقيم بمدرسة المرحوم يوسف أبوحلالة للفروسية بالعزيزية الأسبوع السادس والختامي للمرحلة الأولى من سباق الحلبة، وحضر منافسات من المرحلة الأولى رئيس وأعضاء الهيئة الليبية لسباق الخيل وعدد من المدعوين وحشد كبير من محبي رياضة الفروسية من مختلف المناطق.

واشتمل البرنامج لسباق الحلبة على 15 شوطا بمشاركة خيول عربية أصيلة وليبية من عدة فئات وأيضا الخيول الأوروبية مستورد وإنتاج محلي، وتميز الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى لسباق الحلبة منافسات قوية في كل الأشواط، حيث تم تسجيل أرقام جديدة في السرعة خلال كل الأشواط.

وتم تتويج الفائزين بترتيب الأول والثاني في كل شوط، وأيضا أفضل فارس ومدرب، كما كرّم المسؤولون الجهات واللجان التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى من سباق الحلبة.

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