برشلونة في مواجهة صعبة مع أتلتيك بيلباو

يستعد برشلونة مساء الغد لمواجهة أتلتيك بلباو لحساب الجولة الـ23 على ملعب سان ماميس معقل النادي الباسكي.

ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الصدارة والتغريد بعيدا في جدول الترتيب، مستفيدا من ديربي مدريد الذي سيقام مساء اليوم مهما كانت نتيجته، خاصة أن برشلونة دائما ما يواجه عدة مصاعب أثناء لقاء بيلباو، لكن المدرب الحالي للبلوغرانا والسابق لبيلباو ارنستو فالفيردي اختار إراحة ميسي وآرثر، إضافة إلى تأكد غياب جوردي البا بسبب الإصابة نظرا لارتباطات البرسا المقبلة في الدوري والكأس ودوري الأبطال.

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