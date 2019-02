بعد فوزه على الشط.. الأهلي طرابلس يرفع رصيده إلى 10 نقاط

انتصر فريق الأهلي طرابلس أمس الجمعة، على نظيره الشط، بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة السادسة للمجموعة الثانية.

حيث تقدم الأهلي طرابلس، بهدف مفتاح طقطق، وعدل الشط عن طريق المهاجم محمد المقرج.

كما عاد الأهلي طرابلس للمباراة، وسجل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه البديل صالح الطاهر، ليضيف المحترف ماكسيم جونيور الذي دخل الشوط الثاني هدف ثالث في الدقيقة 92.

هذا ارتفع رصيد الأهلي طرابلس بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط فيما لايزال الشط برصيده السابق 4 نقاط.

