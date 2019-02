السويحلي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ15 نقطة

استطاع فريق السويحلي تحقيق فوزه الخامس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد تفوقه على مستضيفه المحلة.

حيث جاءت النتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي دارت على أرضية ملعب طرابلس في الجولة السادسة من المجموعة الثانية.

هذا وتقدم السويحلي بهدف المهاجم عبدالرحمن بوسنينة في منتصف الشوط الأول، وضاعف المحترف الغيني فوتي كيرا النتيجة في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، رفقة الاتحاد، بينما توقف رصيد المحلة عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

