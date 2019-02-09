قفازات الزناد في مواجهة تشامبا الكاميروني

قفازته تقترب من معانقة المجد مرفقة بالعلم الليبي المرافق له في كافة نزالاته. نستمع دائما لكلمة المستحيل ليس ليبيا ومع مالك الزناد تأكدت قولا وفعلا.

توقفت الملاكمة في ليبيا لأكثر من ثلاثة عقود فلم يتوقف مالك، غادر ليبيا في كيس يحمل قفازته باحثا عن تحقيق حلمه فأطاحت قفازته بالقاضية بكافة من قلل من شأنه واقترب من بلوغ الهدف الاحترافي.

حلبة هامبورغ الألمانية تنتظر الزناد وقفازته للإطاحة بالكاميروني تشامبا الذي سيكون مصيره على خطى الإنجليزي جيف كوميلز بالقاضية التي صفعت 10 منافسين سابقين حاولوا بما أوتوا من قوة بوضع حد لتملك مالك للعبة الملاكمة.

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