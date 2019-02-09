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قفازات الزناد تغازل العالمية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه أنظار الليبيين الليلة إلى مدينة برلين الألمانية حيث يلاقي البطل الليبي مالك الزناد الملاكم الكاميروني ستيفان تشامبا في منافسات منظمة الاحتراف العالمية لوزن المتوسط في نزال من تنظيم منظمة Petkos figh night.

وفي حال فوز مالك بهذا النزال سيفصله نزال واحد للعب بطولة العالم في أبريل المقبل.

ويبدو منافس الزناد هذه المرة قويا حيث فاز الكاميروني في أربعة نزالات سابقة ثلاثة منها بالضربة الفنية القاضية، ويبلغ تشامبا من العمر 28 عاما. ويبلغ وزنه حسب آخر ميزان 80 كم بينما يبلغ طوله 179 سم.

في الجانب الآخر فاز مالك بـ11 نزالا 10 منها بالضربة الفنية القاضية. وبحسب آخر ميزان يبلغ وزن مالك 78 كم فيما يبلغ طوله 185 سم.

وكان مالك قد تحصل على كرة الاحتراف منذ أكثر من سنتين بعد بداية شاقة بدأها قبل أربع سنوات في مالطا، وتسلّق سُلم النجاح حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم ويتطلع البطل الليبي إلى استمرار مسيرته الناجحة في رياضة الفن النبيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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