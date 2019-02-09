الأهلي طرابلس يعبر الشط بثلاثية ويستعيد توازنه

العنوان-طرابلس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس فوزا كبيرا على نظيره فريق الشط بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طرابلس الدولي، مساء اليوم الجمعة، في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية الأهلي مفتاح طقطق وصالح الطاهر وجونيور ماكيسي فيما سجل هدف الشط محمد المقرج، بهذه النتيجة يرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري بينما يتجمد رصيد عند 4 نقاط في المركز العاشر.

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