الشباب والرياضة تدعم أندية الخمس

قام رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري بزيارة إلى مدينة الخمس وذلك لبحث تحديث المرافق والبنية التحتية بالمدينة الرياضية.

ورافق القنطري في الزيارة مدير إدارة المشروعات محمد المجدوبي إضافة إلى ارحومة نصيب مدير إدارة المتابعة وأعضاء مكتب الإعلام بهئية الشباب والرياضة، حيث استقبل الوفد رئيس المجلس البلدي الخمس ورؤساء أندية الريف والخمس والمشعل والنادي البحري حيث نوقش في الزيارة توفير جملة من الاحتياجات للأندية الواقعة في نطاق بلدية الخمس.

من جانبه أوضح القنطري أن هيئة الشباب والرياضة ستدعم الأندية الممتازة بمبلغ 300 ألف دينار لكل ناد الأسبوع المقبل إضافة إلى أن مشروع الصالة الرياضية بالبلدية سيتم استكماله.

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