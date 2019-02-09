ليبيا تحصد”ذهبية وبرونزية” بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى

العنوان-تونس

حصد البطل الليبي خالد الفقي، الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية المفتوحة للماستر لألعاب القوى، التي تجري فعالياتها حاليا في العاصمة التونسية، فيما حصل همام قجم على الميدالية البرونزية.

ونجح الفقي في الظفر بالميدالية الذهبية في منافسات الوثب الطويل بعد نجاحه في حصد الميدالية البرونزية أمس في سباقات 100 متر.

كما حصد البطل الليبي همام قجم الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل لعمر 35 سنة.

الجدير بالذكر أن ملعب ألعاب القوى برادس يحتضن في الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري البطولة الافريقية المفتوحة للماستر (35 سنة فما فوق) بمشاركة 300 عداء وعداءة يمثلون 20 دولة.

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