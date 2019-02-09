جماهير جزائرية ترد بطريقة مثيرة على ترشح بوتفليقة “شاهد”

ردت جماهير جزائرية بشكل مثير على إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة.

وخلال المباراة التي جمعت فريق باردو، وشبيبة القبائل في الدوري، قبل أيام، هتفت جماهير الأخير “بوتفليقة ربي يرحمو”.

وقال ناشطون إن هذا الهتاف يشير إلى أن فئة من الشعب الجزائري يعتقد أن الرئيس “ميت” على أرض الواقع، نظرا لتردي حالته الصحية.

والسبت، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

شاهد هتافات جماهير شبيبة القبائل “بوتفليقة ربي يرحمه”:

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