فيورنتينا يفرض التعادل على نابولي في الدوري الايطالي

استطاع فريق فيورنتينا الخروج بنتيجة التعادل أمام نظيره فريق نابولي, في المباراة التي أقيمت مساء السبت على أرضية ملعب ” أرتيميو فرانكي (فلورنسا) ” والتي انتهت بنتيجة 0-0 , في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي ” السيريا آ ” 2018/2019.

ورفع نابولي رصيده بعد هذا التعادل الى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن المتصدر يوفنتوس الذي يستطيع توسيع فارق النقاط في حال فوزه في هذه الجولة , بينما رفع فورنتينا رصيده الى 32 نقطة في المركز التاسع .

وسيلعب فريق يوفنتوس غداً , الأحد , أمام نظيره فريق ساسولو في نفس الجولة , على ملعب ” مابي ” , وفي حال فوزه غداً في اللقاء فإنه سيوسع فارق النقاط ليصل الى 11 نقطة , ليعزز موقعه في الصدارة ويقترب من اللقب.

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