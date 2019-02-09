تمكن الملاكم الليبي مالك الزناد من تسجيل فوزه الـ12 بالضربة القاضية بعدما أطاح بالملاكم الكاميروني “تشامبا” بالضربة القاضية في النزال الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين ضمن منافسات منظمة الاحتراف العالمية لوزن المتوسط في نزال من تنظيم منظمة Petkos figh night.

الملاكم الليبي بدأ في تسجيل ضرباته الخاطفة منذ بداية النزال حيث لم يمهل الفرصة للملاكم الكاميروني لأخذ أنفاسه قبل أن يتمكن من الفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية حيث لم يحتاج الزناد إلا لقرابة 15 دقيقة فقط لأنهاء النزال

وسط فرحة من الطاقم التدريبي للاعب، الذي ينقصه الفوز في مباراة واحدة فقط للتأهل للعب في بطولة العالم حيث سيلعب نزاله المقبل شهر أبريل القادم.

وكان مالك قد تحصل على كرة الاحتراف منذ أكثر من سنتين بعد بداية شاقة قبل 4 سنوات في مالطا، حيث يتطلع البطل الليبي إلى استمرار مسيرته الناجحة في رياضة الفن النبيل والوصول إلى بطولة العالم المحترفة.

The post قاضية “الزناد” تسعد قلوب الليبيين appeared first on قناة 218.

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