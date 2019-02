“الأبيض الملكي” يحسم “ديربي مدريد”

حقق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3 مقابل 1 ضمن منافسة الديربي العاصمي التاريخي في مسابقة الليغا الإسبانية

افتتح الميرنغي أهداف اللقاء عن طريق مقصية البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يتمكن أنطوان جريزمان من معادلة النتيجة بعد خطأ فادح في دفاعات الريال

لكن لم ينته الشوط الأول إلا عندما تمكن الريال من تعزيز النتيجة عن طريق ركلة جزاء أسكنها القائد سيرخيو راموس في الشباك، وليضاعف البديل جاريث بيل جراح كتيبة سيميوني بتسجيله الهدف الثالث والقاتل

وبهذه النتيجة يتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني ويتراجع أتلتيكو إلى المرتبة الثالثة في سلم الترتيب، وتشتعل المنافسة مجددا مع البارشا المتزعم في صدارة الليغا

