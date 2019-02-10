مدرب باريس سان جيرمان يتعرض لـ”صدمة مؤلمة”

تعرض الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لصدمة مؤلمة بعد تعرض النجم الاوروغوياني ادينسون كافاني لإصابة قوية في مباراة الفريق التي تغلب فيها على نادي بوردو بنتيجة 1-0 في بطولة الدوري الفرنسي لعام 2018/2019.

توخيل قال في تصريحات بعد نهاية المباراة ” ضد مانشستر يونايتد ، أنا بصراحة لا أعرف ما إذا كان (كافاني) سيلعب أم لا ، هذا مثير للقلق ، إنها ليست علامة جيدة. إذا لم يكن اللاعبون الرئيسيون موجودين ، فسيكون الأمر مختلفًا. “

بصراحة.. سنضطر للثلاثاء المقبل، لتحديد مدى قدرة إدينسون كافاني على المشاركة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمور تبدو مختلفة، لأنه ليس لدينا نسخة ثانية من إدينسون كافاني أو نيمار.”

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