الزمالك يعزز صدارته بالفوز على النجوم في الدوري المصري

إستطاع فريق الزمالك من تعزيز صدراته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق فوزٍ هام وصعب حققه على حساب مضيفه نجوم المستقبل وانتهى اللقاء بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ستاد بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

بهذا الفوز الثمين رفع الزمالك إلى 48 في المركز الأول بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع مباريات أقل لفريق الزمالك، في المقابل تجمد رصيد فريق نجوم المستقبل عند 21 نقطة ليبقى متواجد في المركز الخامس.

بعد صمود كبير من فريق النجوم، تمكن الزمالك من الوصول إلى شباك الحارس عصام الحضري، بعد كرة حاول بها حميد أحداد، ثم تحصل على عليها اوباما الذي لعبها للبديل أيمن حفني أملم المرمى ليسددها في الشباك بنجاح في الدقيقة 71.

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