بالضربة القاضية.. الزناد يتأهل لبطولة العالم للملاكمة

تمكن الملاكم الليبي مالك الزناد من الفوز على منافسه الكاميروني ستيفان تشامبا.

وأسقط الزناد منافسه تشامبا في الجولة الثانية من المبارة التي جمعتهما مساء السبت في برلين ضمن منافسات منظمة الاحتراف العالمية.

وبهذا الفوز يفصل الملاكم الليبي مالك الزناد نزال واحد فقط للعب بطولة العالم في أبريل المقبل.

يُذكر أن الزناد خاض 11 نزالا، فاز في 10 منها بالقاضية، ويتقدم بثبات باتجاه المنافسة على بطولة العالم في وزن الخفيف الثقيل(81 – 76 كم).

