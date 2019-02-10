جاريث بيل يصل إلى الهدف الـ100 بقميص ريال مدريد وهذه تفاصيلها!

استطاع نجم فريق ريال مدريد اللاعب الدولي الويلزي, جاريث بيل, من الوصول إلى الهدف رقم 100 بقميص ريال مدريد , وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى نادي أتلتيكو مدريد بعد فوز الريال بنتيجة ( 3-1) في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الاسبوع الـ23 في قمة الليجا الإسبانية .

حيث سجل جاريث بيل 76 هدفاً في الليجا الإسبانية في 144 مباراة خاضها بقميص الفريق الأبيض , في حين سجل بيل 16 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في 50 مباراة , بينما سجل 6 أهداف في كأس العالم للأندية في 6 مباريات .

بينما سجل بيل هدفين في كأس ملك إسبانيا في 11 مباراة , وخاض بيل 217 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات مسجلاً 100 هدفاً صنع 63 آخرين , ويأمل بيل أن يواصل تقديم مستويات جيدة فيما تبقى من الموسم .

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