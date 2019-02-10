الأهلي بنغازي يواجه نجوم إجدابيا

يلتقي فريق الأهلي بنغازي نظيره نجوم إجدابيا في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لحساب الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بنغازي للوصول إلى النقطة الثانية عشرة حيث يوجد حاليا في المركز الرابع برصيد تسع نقاط جمعها من أربع مباريات.

في الجهة المقابل يحتل نجوم إجدابيا الترتيب الثامن برصيد ثماني نقاط في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الممتاز.

وتشهد مباراة اليوم عودة بعض لاعبي الأهلي من الإصابة أبرزهم إبراهيم بودبوس الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية بداعي الإصابة، فيما لم تسجل تشكيلة نجوم إجدابيا أي غيابات حتى الآن.

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