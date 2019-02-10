اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يواجه نجوم إجدابيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي فريق الأهلي بنغازي نظيره نجوم إجدابيا في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لحساب الأسبوع الخامس من  الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بنغازي للوصول إلى النقطة الثانية عشرة حيث يوجد حاليا في المركز الرابع برصيد تسع نقاط جمعها من أربع مباريات.

في الجهة المقابل يحتل نجوم إجدابيا الترتيب الثامن برصيد ثماني نقاط في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الممتاز.

وتشهد مباراة اليوم عودة بعض لاعبي الأهلي من الإصابة أبرزهم إبراهيم بودبوس الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية بداعي الإصابة، فيما لم تسجل تشكيلة نجوم إجدابيا أي غيابات حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك