فالفيردي يتحدث عن موقف ميسي، وبدائل آرثر

تحدث إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بشأن اخر التطورات وجاهزية الفريق الكاتلوني للمباراة التي ستجمعه اليوم الأحد مع مضيفه أتلتيك بيلباو والتي ستقام على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2019.

وعن موقف اصابة ليونيل ميسي و المشاركة في اللقاء قال فالفيردي ” علينا انتظار التدريبات ومن بعدها نقرر ، في الكلاسيكو لم نكن نرغب في المخاطرة به واليوم نفس الوضع ، هو جدي ولكن يجب ان يكون جاهز بنسبة 100%، مثل المرة الماضيه بالكلاسيكو .. لا نريد المخاطرة.”

وعن بدائل آرثر ” : مع اصابة ارثور نخسر لاعب يمنحنا التحكم في المباريات والسيطرة. هي اصابات غير منتظرة ولم تحدث في نوفمبر وديسمبر لكننا نملك البدائل اللازمة مثل الينيا الهجومي اكثر من فيدال الذي هو خيار ايضا وكذلك فيليب كوتينيو.”

وعن سبب إشراكه لإيفان راكيتيتش بإستمرار “في بعض الاحيان لا اقوم بتغيير راكيتيتش لاني لا اراه متعبا او سيئا لكن البديل الذي ابحث عنه مختلف. ايفان لعب الكثير من المباريات لكن تحصل على دقائق راحته وسيتحصل عليها ايضا.”

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