بايرن ميونخ يضغط على المتصدر دورتموند بالفوز على شالكة بالدوري الالماني

تغلب فريق بايرن ميونخ على نظيره فريق شالكة 04 بشكل سهل في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب ” آليانز آرينا ” والذي انتهى بنتيجة 3-1 , ضمن مباريات الجولة الـ21 ضمن لقاءات الدوري الألماني ” البوندوسليجا ” للموسم الكروي 2018 / 2019 .

ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده بعد هذ الإنتصار الى 45 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند الذي تعادل في نفس الجولة ليوصل الضغط والزحف نحو الصدارة، بينما تجمد رصيد شالكه عند 22 نطقة في المركز الثالث عشر مؤقتاً .

وسجل فريق بايرن ميونيخ هدف التقدم عن طريق اللاعب ( جيفري بروما ) بالخطأ في مرماه عند الدقيقة ” 12 ” , وذلك بعد كرة افتكها لاعب البايرن ثم تمريرة من جيمس الى ليفاندوفسكي قبل أن يضعها اللاعب بروما بالخطأ في مرماه .

وفي الدقيقة ” 25 ” إستطاع شالكة أن يسجل هدف التعادل عن طريق ( أحمد كوتوكو ) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة سريعة , بينما إستطاع فريق بايرن أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( روبيرت ليفاندوفسكي ) .

بينما سجل النادي البافاري هدف ثالث عن طريق ( سيرج جنابري ) في الدقيقة ” 57 ” , بعد كرة عرضية من كومان داخل منطقة الجزاء ثم حاول ليفاندوفسكي أن يسكنها الشباك لتصل الى جنابري الذي حولها المرمى , لينتهي اللقاء 3-1 .

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