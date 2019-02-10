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النصر يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 يواصل فريق النصر تحضيراته لمواجهة التعاون غدا لحساب المباراة التي تندرج في الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز

وأشرك العيساوي في المران الأخير الذي يسبق المباراة مجموعة من الأسماء الشابة التي تلعب في فئة الأواسط منها زياد العلواني وعبدالسلام ديغا والطيب العبيدي.

ويساعد العيساوي في مهمته الحالية مدرب بنغازي الجديدة السابق علاء نجم بانتظار التحاق المدرب الوطني محمد الككلي لتكتمل الدائرة الفنية في فريق النصر.

ويتواجد النصر في المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد تسع نقاط فيما يتصدر الأخضر المجموعة بثلاث عشرة نقطة جمعها من سبع جولات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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