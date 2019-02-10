النصر يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون

يواصل فريق النصر تحضيراته لمواجهة التعاون غدا لحساب المباراة التي تندرج في الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز

وأشرك العيساوي في المران الأخير الذي يسبق المباراة مجموعة من الأسماء الشابة التي تلعب في فئة الأواسط منها زياد العلواني وعبدالسلام ديغا والطيب العبيدي.

ويساعد العيساوي في مهمته الحالية مدرب بنغازي الجديدة السابق علاء نجم بانتظار التحاق المدرب الوطني محمد الككلي لتكتمل الدائرة الفنية في فريق النصر.

ويتواجد النصر في المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد تسع نقاط فيما يتصدر الأخضر المجموعة بثلاث عشرة نقطة جمعها من سبع جولات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية