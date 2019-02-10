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نايغولان يعترف بأخطائه مع الإنتر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رادجا نايغولان لاعب الإنتر إنه قصر الفترة الماضية حيث جاء هذا التصريح عقب فوز الفريق على بارما بهدف دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأضاف نايغولان في تصريحاته لكالشيو ميركاتو” عانيت الفترة الماضية بدنيا بعد ابتعادي عن الانتظام في التدريبات، لكنني الآن بدأت أشعر بتحسن كبير وسأبذل جهدا من أجل الإنتر.

ويتواجد الإنتر ثالثا في الدوري برصيد ثلاث وأربعين نقطة إذ انتصر الفريق على بارما بعد تعثر في الجولة السابقة أمام بولونيا بهدف دون مقابل لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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