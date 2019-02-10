نايغولان يعترف بأخطائه مع الإنتر

قال رادجا نايغولان لاعب الإنتر إنه قصر الفترة الماضية حيث جاء هذا التصريح عقب فوز الفريق على بارما بهدف دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأضاف نايغولان في تصريحاته لكالشيو ميركاتو” عانيت الفترة الماضية بدنيا بعد ابتعادي عن الانتظام في التدريبات، لكنني الآن بدأت أشعر بتحسن كبير وسأبذل جهدا من أجل الإنتر.

ويتواجد الإنتر ثالثا في الدوري برصيد ثلاث وأربعين نقطة إذ انتصر الفريق على بارما بعد تعثر في الجولة السابقة أمام بولونيا بهدف دون مقابل لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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