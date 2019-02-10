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سلة الأهلي بنغازي تواجه الاتحاد شهر مارس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختارت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الثامن والعشرين من شهر مارس القادم موعدا لمواجهة الذهاب بين فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد ضمن منافسات ربع نهائي كأس ليبيا التي ستحدد طرف المباراة نصف النهائية.

وحددت لجنة المسابقات الحادي والثلاثين من مارس أيضا موعدا لمواجهة الإياب لكنها لم تكشف عن مكان مباراتي الذهاب والإياب حتى الآن

وسيواجه المتأهل من المباراتين فريق المروج في نصف النهائي والذي بدوره احتل صدارة تجمع المنطقة الشرقية بفوزه على أندية النصر وخالد بن وليد والتحدي والأهلي بنغازي والهلال في التجمع الذي اختتم الأيام الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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