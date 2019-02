باريس سان جيرمان يُدخل هدف الفوز على بوردو “بشق الأنفس”

استطاع فريق باريس سان جرمان تحقيق الفوز بشق الأنفس على ضيفه بوردو بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

حيث يدين الفريق الباريسي بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له من ضربة جزاء، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب حديقة الأمراء.

هذا واستعاد باريس سان جيرمان بذلك توازنه بعد هزيمته الأولى في الموسم الحالي للدوري، أمام مضيفه ليون بنتيجة 1-2 ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويتربع على عرش صدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن وصيفه ليل.

في المقابل، مني بوردو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

