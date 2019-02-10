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ليبيا تشارك في بطولة الرماية الدولية بالكويت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك ليبيا في بطولة الأمير صباح الأحمد الصباح الدولية الثامنة للرماية والتي انطلقت مساء الأمس بالعاصمة الكويتية والتي ينظمها النادي الكويتي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية .

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة برام واحد هو إبراهيم المديهين حيث يشارك في مسدس عشرة ضغط هواء، حيث سيبدأ التدريب الرسمي غدا الاثنين بينما ستبدأ منافساتها يوم الثلاثاء.

وتشارك في البطولة إحدى وأربعين دولة حيث تخوض ليبيا غمار هذه النسخة بعد غيابها لعدة سنوات، من جانبه وعلى هامش البطولة سيعقد الاتحاد العربي للرماية اجتماعا للجمعية العمومية يوم غد الاثنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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