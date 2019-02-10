البايرن يطيح بشالكه ويقترب من دورتموند

استطاع بايرن ميونخ التغلب على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الحادية والعشرين من البوندسليغا .

وافتتح البايرن أهداف المباراة بعدما سجل المدافع سيرجي بروما بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يعادل شالكة النتيجة عبر أحمد كوتوجو في الدقيقة الخامسة والعشرين ليعزز بعدها هداف الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقدم البافاري في الدقيقة السابعة والعشرين ، فيما اختتم المهاجم سيرجي جنابري أهداف بطل ألمانيا في الدقيقة السابعة والخمسين .

ليقلص بايرن ميونخ الفارق بينه وبين المتصدر بروسيا دورتموند إلى خمس نقاط بعدما تعادل الأخير أمام ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لمثلهما ويصل للنقطة الخامسة والأربعين في المركز الثاني .

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