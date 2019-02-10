الإنتر يتخطى بارما بصعوبة ،، ونابولي يتعثر في فلورنسا

نزل إنتر ميلانو ضيفا على ملعب إنيو تارديني معقل بارما ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وحاول الإنتر زيارة الشباك طيلة شوطي المباراة وبارما حاول خطف هدف يقربه من ترتيب النصف الأول لفرق الدوري .

وتمكن النيراتزوري من الوصول إلى مرمى بارما قبل نهاية المباراة بإحدى عشرة دقيقة عبر البديل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ليهدي أول انتصارات الإنتر منذ فترة ليست بالقريبة.

ليرفع إنتر ميلانو رصيده إلى النقطة الثالثة والأربعين في المركز الثالث في حين لا يزال بارما يقبع في الترتيب الثاني عشر برصيد تسع وعشرين نقطة.

من جانبه سقط نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا

وفشل الفريقان في استغلال الفرص المتاحة لهما طيلة الشوطين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وليرفع نابولي رصيده إلى اثنتين وخمسين نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر والذي يلتقي ساسولو مساء اليوم فيما رفع الفيولا رصيدهم إلى النقطة الثانية والثلاثين ليتواجد في المرتبة التاسعة.

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