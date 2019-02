بايرن ميونخ يُقلص الفارق مع المتصدر للبوندسليغا إلى 5 نقاط

فاز بايرن ميونخ حامل لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم على ضيفه شالكه بنتيجة 3-1 أمس السبت، ضمن الجولة الـ21 من البوندسليغا.

حيث تقدم العملاق البافاري بهدف مبكر جاء بنيران صديقة سجله المدافع الهولندي جيفري بروما خطأ في مرماه، وأدرك زميله المهاجم التركي أحمد كوتوكو التعادل.

إلا أن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقتين فقط، حيث وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفريق البافاري في المقدمة مرة أخرى، ومن ثم سجل زميله سيرج جنابري الهدف الثالث.

هذا ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط فقط بينه وبين المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي خرج بتعادل بطعم الهزيمة، على أرضه، من مباراته أمام ضيفه هوفنهايم التي جمعتهما.

