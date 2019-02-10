مالك يملك القلوب

إسماعيل كمال

عقب تحقيقه فوزه الثاني عشر في منافسات منظمة الاحتراف العالمية لوزن المتوسط غمرت الفرحة منصات التواصل الاجتماعي في كل أرجاء البلاد حيث حصد مالك الزناد متابعة لامثيل لها في رياضة فردية تفاعل الليبيون على أثرها.

صور ابن الهضبة الشرقية على فيسبوك انتشرت بسرعة إنهائه للنزال أمام الكاميروني تشامبا، فالجميع كباراً وصغاراً قضوا ليلة فرحة كان عنوانها الزناد فخر ليبيا كما غصت مقاهي المدن الليبية بجمهور مالك وتشارك جميع الليبيين بكل انتمائاتهم شاشة قناة 218 قبل وأثناء المساحة التي أفردتها لتغطية نزال البطل الليبي.

نزال العاصمة برلين وصل صداه إلى كل أنحاء البلاد، فالكل انتظر لحظة اللكمة القاضية التي وجهها إلى منافسه الكاميروني لتتجه التهاني والتبركات لمعظم المنشورات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي في كل المدن الليبية لنجم سهرة التاسع من فبراير.

ورغم أن رياضة الفن النيل لا تملك متابعة بحجم ما يتابعه الجمهور الرياضي في كرة القدم والرياضات الجماعية إلا أن الجميع شاهدوا مالك بشغف ليحرك كل المشاعر لشعب يملك من الموهبة الكثير في جميع الألعاب والمجالات المختلفة.

وينتظر الجمهور المتابع لمالك الزناد نزاله المقبل في مارس الجاري حيث يتطلع محبو الزناد مواصلة ميسرته الناجحة لرفع علم ليبيا في بطولات العالم في المستقبل القريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية