النصر والنجمة يتفوقان في دوري كرة اليد

أخبار ليبيا24- خاص

حققت فرق النصر والنجمة والأخضر والمروج الفوز في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الليبي لكرة اليد.

فعلى صالة النجمه حقق النجمة الفوز السبت على بنغازي الجديدة بنتيجه 19-11 وفِي المباراة الثانية تفوق النصر على الهلال 22مقابل21 في مباراة مثيرة.

وكان الأهلي بنغازي قد حقق الفوز على حساب فريق قاريونس الجمعة ، بنتيجة 41 مقابل 18، وواصلت فرق الأخضر والمروج تألقها في المنطقة الرابعة.

وعلى قاعة البيضاء تفوق فريق الأخضر على فريق دارنس بنتيجة 24 هدفا مقابل 21، فيما حقق فريق المروج التفوق الجمعة على حساب فريق الكفاح بنتيجة 47 هدفا مقابل 15 هدفا فى المباراة التى جرت في قاعة المرج.

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