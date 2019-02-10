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الإسماعيلي يعود لدوري الأبطال

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر مقربة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن الكاف قَبِلَ تظلم النادي الإسماعيلي المصري وبالتالي سيعود لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الكاف قد جمّد نشاط الإسماعيلي في دوري الأبطال بعد أعمال الشغب التي شهدتها مبارياته مع الأفريقي التونسي التي توقفت على نتيجة هدفين لهدف للنادي الأفريقي.

ليتقدم بعدها الإسماعيلي بتظلم للاتحاد الأفريقي يفيد أن جماهيره لم تقتحم الملعب ولم تعتدِ على لاعبي الفريق الخصم وبالتالي فإن قرار التجميد هو قرار ظالم.

يذكر أن الإسماعيلي لم يخضِ الجولة الثالثة من دوري المجموعات أمام شباب قسنطينة الجزائري بعد أن تم إيقافه في الجولة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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