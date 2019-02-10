الأهلي بنغازي يتجاوز نجوم أجدابيا

في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري الممتاز حقق الأهلي بنغازي فوزا مهما على حساب نجوم إجدابيا بنتيجة هدفين لهدف.

على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء افتتح الأهلي بنغازي التسجيل برأسية جبريل البقرماوي بعد تمريرة من عبدالله عبد الرحيم ليعود نفس اللاعب في الدقيقة السادسة والثمانين ويمرر كرة لا ترد لموفي ليسكنها شباك نجوم اجدابيا واضعا الأهلي في المقدمة،

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء تمكن النجوم من تذليل الفارق من كرة ثابثة نفذها ناصر العروسي على طريقة الكبار ليسكنه مباشرة في شباك حارس الأهلي، بهذ الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده للنقطة التاسعة جمعها من انتصارين و3 تعادلات ليرتقي للمركز الرابع بينما تجمد رصيد نجوم اجدابيا عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

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