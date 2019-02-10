توتنهام يتجاوز ليستر بثلاثية

في الدوري الإنجليزي الممتاز ولحساب الجولة السادسة والعشرين حقق توتنهام هوتسبير فوزا مستحقا على حساب ضيفه ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

على ملعب ويمبلي افتتح أصحاب الأرض التسجيل منذ الدقيقة الثالثة والثلاثين عن طريق دافينسون سانشيز، في الشوط الثاني أضاع جيمي فاردي ركلة جزاء في الدقيقة الستين قبل أن يتمكن كريستيان اريكسن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الثالثة والستين،

ولكن فاردي عاد وسجل هدف تذليل الفارق في الدقيقة السادسة والسبعين ليقضي الكوري الجنوبي هيونغ مين سو على حظوظ ليستر في العودة في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، فوز رفع به توتنهام رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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