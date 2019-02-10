مانشستر سيتي يثأر من  تشيلسي بسداسية

أمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على أرضية ملعب الإمارات بدأ السيتي بقوة ليتمكن رحيم سترلينغ من افتتح النتيجة في الدقيقة الرابعة ليضاعف بعدها اغويرو النتيجة بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد ليعود بعدها الأرجنتيني ويمضي على ثاني الأهداف له والثالث لفريقه ليوقع بعدها غانوغان على رابع أهداف السيتي ليعود اغويرو ويسجل الهاتريك الشخصي له وخامس أهداف السيتزن من علامة الجزاء، أما الهدف السادس والأخير فتكفل به سترلينغ الذي افتتح مهرجان الأهداف.

بهذا الفوز عاد مانشستر سيتي للصدارة مؤقتا برصيد 65 نقطة، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 50 نقطة ليتراجع للمركز الخامس ويترك المركز الرابع لمانشستر يونايتد.

يذكر أن مانشستر سيتي بهذا الفوز قد ثأر من تشيلسي الذي جرعه مراراة الخسارة بالـ6 في موسم 2007

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