اكتسح يوفنتوس الإيطالي مضيفه ساسولو بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي

وحملت أهداف يوفنتوس توقيع كل من سامي خضيرة في الدقيقة 23، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 70، وإيمري تشان في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيدة العجوز إلى 63 نقطة، في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن نابولي، أقرب ملاحقيه، وبـ20 نقطة عن صاحب المركز الثالث

