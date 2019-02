“ميلان” في طريقه نحو “أبطال أوروبا”

حقق نادي ميلان الإيطالي فوزا مهما على ضيفه كالياري، بثلاثية نظيفة على ملعبه (سان سيرو) ضمن ختام منافسات الجولة الـ23 للدوري الإيطالي

هدفي ميلان في الشوط الأول كانت عن طريق لوكا سيبيتيلي (بالخطأ في مرماه)، في الدقيقة 13، والبرازيلي لوكاس باكيتا، في الدقيقة 22، بينما اختتم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 63

وحافظ ميلان على المركز الرابع بـ39 نقطة، وهو المركز الذي تحتاج إليه كتيبة قاتوزو للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل

