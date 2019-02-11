“ميلان” في طريقه نحو “أبطال أوروبا”

هدفي ميلان في الشوط الأول كانت عن طريق لوكا سيبيتيلي (بالخطأ في مرماه)، في الدقيقة 13، والبرازيلي لوكاس باكيتا، في الدقيقة 22، بينما اختتم المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 63