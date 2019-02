تعثر متصدر الليغا الإسبانية نادي برشلونة بعد تعادله السلبي أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس، في الجولة 23 من المسابقة

هذه النتيجة تقلص الفارق بين المتصدر ومنافسه المباشر ريال مدريد إلى 6 نقاط فقط، قبل مواجهة الفريقين في كلاسيكو إياب الدوري بداية الشهر المقبل

وارتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة

The post “برشلونة” يتعثر ويشعل “صراع الليغا” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية