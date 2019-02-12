تعادل سلبي ساد لقاء خليج سرت والصداقة 

احتتضن ملعب خليج سرت مباراة الجولة السابعة للمجموعة الأولى بين أصحاب الدار وفريق الصداقة التي لم تشهد أي زيارة للشباك من الطرفين وانتهت بالتعادل السلبي.

خليج سرت كان الأقوى طيلة المباراة بضغط متواصل في مناطق الخصم وعرف كيف يتحكم في منطقة وسط الميدان بتمريرات مركزة صعودا لمرمى الصداقة أسفرت عن فرص ضائعة أمام المرمى.

وحسب المدرب الجديد الذي يباشر مهامه على رأس الفريق لأول مرة التونسي المنصف بن سعيد ما ينقص الفريق هو تجسيد الفرص التي تتاح لهم وإيجاد حل للعقم الهجومي.

أما مدرب الصداقة بدا راضيا على نتيجة المباراة السلبية والنقطة التي عاد بها لاعبوه المنقوصين من عدة عناصر فاعلة بداعي الإصابة وهذا ما أوضحه المنصف العرفاوي الذي يحتل فريقه مركز الوصيف ضمن المجموعة الأولى في الدوري الممتاز.

مباراة لم يطرأ بعدها أي تغيير على سلم الترتيب سوى زيادة نقطة للصداقة فأصبح يمتلك 13 ولم تحرك مركز خليج سرت أيضا الذي يقبع في ذيل القائمة أمام آخر الترتيب.

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