إقالات واستقالات بالجملة ضمن أندية الممتاز

بانقضاء منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم تكون أندية المجموعة الثانية بالمسابقة قد حطمت رقما قياسيا جديدا في إقالات أو اعتذارات المدربين عن مواصلة عملهم مع فرقهم لأسباب تتعلق بإلاخفاق في تحقيق النتائج الإيجابية أو ربما لأسباب إدارية وغيرها.

فمن بين 12 فريقا اضطرت ستة فرق كان آخرها فريق الشط للتضحية بالمدرب سواء بإقالته أو اعتذاره وتقديم استقالته في محاولة تقليدية لإصلاح الخلل والعودة لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية.

ويتعلق الأمر بأندية الأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والمحلة والأولمبي والشط بينما حافظت أندية الاتحاد والوحدة ورفيق والاتحاد المصراتي والخمس وأبوسليم حتى الآن على استقرار أطقمها الفنية.

وكان أول المدربين المغادرين هو مدرب المحلة “عبدالمجيد الرمالي” وبعده مدرب الأهلي طرابلس “جمال أبونوارة” ثم مدرب السويحلي “علي المرجيني” ومدرب المدينة “جمال خميس” ومدرب الأولمبي عادل الشتيوي وأخيرا مدرب الشط “مروان نصرات”.

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