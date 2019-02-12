اخبار الرياضة

إقالات واستقالات بالجملة ضمن أندية الممتاز

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بانقضاء منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم تكون أندية المجموعة الثانية بالمسابقة قد حطمت رقما قياسيا جديدا في إقالات أو اعتذارات المدربين عن مواصلة عملهم مع فرقهم لأسباب تتعلق بإلاخفاق في تحقيق النتائج الإيجابية أو ربما لأسباب إدارية وغيرها.

فمن بين 12 فريقا اضطرت ستة فرق كان آخرها فريق الشط للتضحية بالمدرب سواء بإقالته أو اعتذاره وتقديم استقالته في محاولة تقليدية لإصلاح الخلل والعودة لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية.

ويتعلق الأمر بأندية الأهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والمحلة والأولمبي والشط بينما حافظت أندية الاتحاد والوحدة ورفيق والاتحاد المصراتي والخمس وأبوسليم حتى الآن على استقرار أطقمها الفنية.

وكان أول المدربين المغادرين هو مدرب المحلة “عبدالمجيد الرمالي” وبعده مدرب الأهلي طرابلس “جمال أبونوارة” ثم مدرب السويحلي “علي المرجيني” ومدرب المدينة “جمال خميس” ومدرب الأولمبي عادل الشتيوي وأخيرا مدرب الشط “مروان نصرات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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