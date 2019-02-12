فريق عربي ضمن قائمة أقوى أندية كرة القدم في العالم

هيمنت إسبانيا، على قائمة تصنيف أقوى اندية كرة القدم في العالم، حيث حل ريال مدريد الإسباني في المرتبة الأولى متبوعاً بغريمه التقليدي برشلونة.

وبحسب مجلة فرانس فوتبول” الفرنسية، احتل فريق مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة، فيما حل فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع وليفربول الإنجليزي (5) ويوفنتوس الإيطالي (6) وباريس سان جيرمان (7) وتشيلسي الإنجليزي (8) وأرسنا( 9).

في غضون ذلك، حل نادي الأهلي المصري في المرتبة الـ22، وهو الفريق العربي الوحيد الذي دخل التصنيف الشهير في الأوساط الرياضية.

واعتمد التصنيف الفرنسي الذي شمل 30 فريقاً، معايير دقيقة مثل اللاعبين وحضور المباريات على التلفزيون والمتابعة على المنصات الاجتماعية والمداخيل والقيمة المالية في السوق والأهمية التاريخية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا