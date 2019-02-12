البيانكونيري يضم رامسي بشكل رسمي

تعاقد يوفنتوس رسمياً مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب لضمه من فريقه الحالي أرسنال الإنجليزي .

وكشف يوفنتوس عبر موقعه الرسمي بأن رامسي سيكون لاعباً رسمياً مع يوفنتوس ابتداء من الأول من يوليو المقبل ليتفق مع إدارة النادي للبقاء في ملعب “أليانز ستاديوم” حتى صيف عام 2023.

وأكد بطل إيطاليا أن اللاعب سيتقاضى راتبا قدره 7 ملايين يورو فيما سيتحمل يوفنتوس رسوماً مالية لضم اللاعب ستصل إلى قرابة 3 ملايين و700 ألف يورو قبل انتهاء عقد اللاعب مع أرسنال الإنجليزي في يونيو المقبل.

وكان رامسي قد خاض تجربة مع كارديف سيتي قبل انتقاله إلى أرسنال اللندني عام 2008 ليعيره الفريق اللندني إلى نوتنجهام فورست وكارديف، ليعود لصفوف المدفعجية عام 2011 ليتألق مع الغانارز حتى الموسم الحالي .

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