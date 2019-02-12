الاتحاد يتجاوز المشعل في دوري اليد

تفوق فريق الاتحاد على المشعل بـ31 هدفاً مقابل 14 ضمن الأسبوع الثالث من منافسات دوري كرة اليد التي جرت بقاعة طرابلس الكبرى .
وأنهى الاتحاد الشوط الأول بتقدمه بـ11 هدفاً مقابل سبعة، قبل أن يزيد غلته في الشوط الثاني ويتمكن من إنهاء المباراة بفارق 17 هدفاً ، وأدار المباراة الحكمان أحمد غرور ويحي الزوكي .
وفي مباراة ثانية تغلب الأهلي طرابلس على اتحاد الشرطة بـ25 هدفاً مقابل 18 ، حيث تمكن الأهلي من حسم الشوط الأول بـ11 هدفاً مقابل سبعة لينهي المواجهة بتفوق واضح وصل إلى سبعة أهداف ليواصل الأهلي نتائجه الإيجابية في الدوري.
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