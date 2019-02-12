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عودة فافرينكا تزين بطولة روتردام للتنس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز السويسري ستانيسلاس فافرينكا خصمه الفرنسي بنوا بيير بمجموعتين نظيفتين وذلك في الدور الأول لبطولة روتردام للتنس مساء أمس الإثنين.

وأنهى فافرينكا المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة بعد أن استطاع كسر إرسال اللاعب الفرنسي، ليعود ويتمكن من التفوق في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل شوط واحد. ليتعافى اللاعب السويسري المتوج بثلاثة ألقاب ضمن بطولات الغراند سلام ويضمن تأهله للدور الثاني .

وكان صاحب الـ33 عاماً قد أقصي من بطولة صوفيا قبل أيام ليعود للمنافسة في بطولات الموسم الجديد بطريقة قوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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