“محمد إسماعيل” يخلف نصرات في تدريب الشط

تعاقد الشط مع المدرب الوطني محمد إسماعيل ليقود الفريق الأول بالنادي وذلك عقب استقالة المدرب مروان نصرات الأيام الماضية.

وأعلن المدرب الوطني بأنه سيبدأ استلام مهام تدريب الشط الأيام المقبلة حيث يسعى لتحقيق أول انتصار للفريق في الدوري الممتاز وذلك بعدما خاض ست مباريات لم يحقق خلالها أي انتصار في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين ليتواجد في المركز العاشر بفرق المجموعة الأولى.

وكان المدرب محمد إسماعيل قد درب خليج سرت منذ انطلاق الموسم الكروي ليمضي معه قرابة ثلاثة أشهر قبل أن يقدم استقالته حيث يحتل خليج سرت المرتبة ماقبل الأخيرة بفرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

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