ليبيا تشارك في ورشة العمل الخاصة بلوائح الفيفا

التقى وفد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو ضمن ورشة العمل بلوائح الفيفا الجديدة وذلك ضمن افتتاح المكتب الإقليمي للتطوير التابع للفيفا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وتطرق اللقاء بين وفد اتحاد الكرة ورئيس الفيفا إلى دعم الكرة الليبية، حيث أقيمت الورشة بحضور بلدان شمال وشرق ووسط أفريقيا حيث يمثلون 16 اتحادا محليا، حيث أشار إنفانتينو إلى لقائه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وذلك أثناء انعقاد القمة الأفريقية للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بأديس أبابا عن سعادته وامتنانه حيث ستدعم الفيفا ليبيا من أجل النهوض بكرة القدم.

كما التقى رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني، وناصر الصويعي الأمين العام باتحاد الكرة إضافة إلى الأمين العام المساعد محمد قريميدة الأمين العام للفيفا السنغالية “فاطمة سامورا” بمدير الاتحادات الوطنية والتطوير بالفيفا “فيرون موسينقو” ونائبه “سيلمون موديقي” حيث تم خلال الاجتماع دعم اتحاد الكرة وذلك للوصول إلى استقرار إداري ومالي يخدم الكرة الليبية حيث تمت الموافقة على صرف الدعم المالي لشراء مقر جديد لاتحاد الكرة .

من جانب آخر وعد مدير الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيرون موسينقو” بزيارة ليبيا في يوليو من العام الجاري للعمل على دعم ليبيا واتحادها .

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