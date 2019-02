الاتحاد مُهدد بخسارة صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله مع الخمس

خسر متصدر المجموعة الثانية الاتحاد أمس الاثنين نقطتين هامتين بعد تعادله السلبي أمام نظيره الخمس على ارضية ملعب الأخير، لحساب الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

حيث يفقد الاتحاد بهذا التعادل صدارة المجموعة في حالة فوز السويحلي في مباراته المقبلة.

هذا وشهدت المباراة اشهار للبطاقة الحمراء في 3 مناسبات، 2 منها للاعبا الاتحاد الغابوني امبابو وصانع الألعاب فيصل البدي، فيما كان نصيب الخمس بطاقة اللاعب محمد بو سته.

