نادي يوفنتوس يُعلن تعاقده رسمياً مع أحد لاعبي أرسنال الإنجليزي

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي الاثنين عن تعاقده رسمياً مع لاعب أرسنال الإنجليزي، الويلزي آرون رامسي البالغ 28 عاماً، بداية من الصيف القادم.

حيث قال النادي، خلال بيان عبر موقعه الرسمي:

“يعلن يوفنتوس إتمام التعاقد مع آرون رامسي، لاعب أرسنال، بداية من يوليو 2019، وحتى 30 يونيو 2023، وسيتحمل يوفنتوس رسوماً إضافية بقيمة 3.7 مليون يورو، مستحقة الدفع في 10 يوليو 2019”.

هذا وسيحصل رامسي على راتب يتخطى حاجز الـ400 ألف جنيه إسترليني (456 ألف يورو) مع السيدة العجوز.

يُذكر أن رامسي بدأ مسيرته في صفوف فريق كارديف سيتي، قبل أن ينضم لصفوف أرسنال عام 2008، وخرج على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست وكارديف، قبل أن يلعب بصفوف المدفعجية بشكل منتظم في الفترة بين 2011 وحتى الموسم الجاري.

