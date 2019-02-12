موقعة ساخنة بين المانيو والبي آس جي

ربما مر على ملعب الأولد ترافورد مباريات عدة من الوزن الثقيل لكن مواجهة اليوم ستمثل منعرجا مهما لفريقين من كبار أوروبا في الدور الستة عشر من دوري الأبطال، المستضيف مانشستر يونايتد الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المانيو بتغيير شبه جذري طرأ عليه منذ انتداب الساحر سولشاير للمسك بزمام الأمور مسيرة يتمناها أي مدير فني بصفر من الهزائم، وعشر انتصارات متتالية لكن اليوم سيكون يوم الحقيقة في لقاء سيختبر فيه أحباء المانيو منقذهم خارج إطار المسابقات المحلية لأول مرة وفي استحقاق سيدير نحوه الأعناق.

أما توخيل سيحاول جاهدا الخروج من معقل الإنجليز بأخف الأضرار ولما لا نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه وافرة إبان الإياب لكن رحيله للاولد ترافورد سيكون منقوصا من أثقل الأسلحة الفرنسية النجم نيمار وكفاني ومونييه بداعي الإصابة وتعتبر خسارة مؤثرة وسوء حظ للألماني.

موقعة ساخنة لا أحد يستطيع إنكار قوتها وأهميتها ولا حتى التكهن بنتيجتها وحده الأولد ترافورد سيجيب على أسئلتنا بعد أن تطفأ أضواؤه الكاشفة ويرجع إليه الهدوء إثر صافرة الحكم.

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