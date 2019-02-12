اخبار الرياضة

موقعة ساخنة بين المانيو والبي آس جي

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ربما مر على ملعب الأولد ترافورد مباريات عدة من الوزن الثقيل لكن مواجهة اليوم ستمثل منعرجا مهما لفريقين من كبار أوروبا في الدور الستة عشر من دوري الأبطال، المستضيف مانشستر يونايتد الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المانيو بتغيير شبه جذري طرأ عليه منذ انتداب الساحر سولشاير للمسك بزمام الأمور مسيرة يتمناها أي مدير فني بصفر من الهزائم، وعشر انتصارات متتالية لكن اليوم سيكون يوم الحقيقة في لقاء سيختبر فيه أحباء المانيو منقذهم خارج إطار المسابقات المحلية لأول مرة وفي استحقاق سيدير نحوه الأعناق.

أما توخيل سيحاول جاهدا الخروج من معقل الإنجليز بأخف الأضرار ولما لا نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه وافرة إبان الإياب لكن رحيله للاولد ترافورد سيكون منقوصا من أثقل الأسلحة الفرنسية النجم نيمار وكفاني ومونييه بداعي الإصابة وتعتبر خسارة مؤثرة وسوء حظ للألماني.

موقعة ساخنة لا أحد يستطيع إنكار قوتها وأهميتها ولا حتى التكهن بنتيجتها وحده الأولد ترافورد سيجيب على أسئلتنا بعد أن تطفأ أضواؤه الكاشفة ويرجع إليه الهدوء إثر صافرة الحكم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك