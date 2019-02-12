اتحاد الدراجات يعتمد برنامج الموسم

اعتمد الاتحاد الليبي للدراجات برنامج نشاطاته المحلية والدولية خلال هذا العام والتي ستكون بدايتها الحقيقية في شهر مارس القادم وذلك بالمشاركة في طوافي موريتانيا والجزائر.

وسيكون شهر أبريل حافلاً بالمشاركات المهمة لمنتخبنا الوطني للدراجات والتي سيكون من أبرزها طواف المغرب ودورة معرض طرابلس الدولي ودورة الصيدلة المركزية بتونس بالإضافة لبطولة ليبيا.

وسيشهد شهر أكتوبر المقبل نشاطاً ملحوظاً لدراجينا وذلك من خلال مشاركتهم في البطولة العربية للدراجات الجبلة وبطولة المطارات بتونس وطواف بوركينا فاسو.

وستكون أبرز أنديتنا على موعد للمشاركة في البطولة العربية للأندية بمصر علاوة على مشاركة منتخبنا في طواف رواندا.

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