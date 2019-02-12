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الأمريكي بروكس يقترب من العودة إلى السلة الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وكيل أعمال اللاعب الأمريكي لكرة السلة درغوان بروكس اقتراب موكله من العودة إلى قاعات البرتقالية الليبية في الفترة الماضية بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي في الأيام الماضية.

ولعب بروكس الموسم الماضي مع فريق النصر وتحصل معه على لقب بطولة الدوري كما تأهل رفقة الفريق إلى نهائي كأس ليبيا وخسر اللقب لصالح الأهلي طرابلس.

وكان بروكس قد تألق رفقة فريق النصر وحاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي بعدد وافر من النقاط والسلات الحاسمة أبرزها المباراة النهائية في دوري كرة السلة التي سجل فيها لوحده 30 نقطة قاد خلالها النصر لتحقيق لقب الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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