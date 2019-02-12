الأمريكي بروكس يقترب من العودة إلى السلة الليبية

أعلن وكيل أعمال اللاعب الأمريكي لكرة السلة درغوان بروكس اقتراب موكله من العودة إلى قاعات البرتقالية الليبية في الفترة الماضية بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي في الأيام الماضية.

ولعب بروكس الموسم الماضي مع فريق النصر وتحصل معه على لقب بطولة الدوري كما تأهل رفقة الفريق إلى نهائي كأس ليبيا وخسر اللقب لصالح الأهلي طرابلس.

وكان بروكس قد تألق رفقة فريق النصر وحاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي بعدد وافر من النقاط والسلات الحاسمة أبرزها المباراة النهائية في دوري كرة السلة التي سجل فيها لوحده 30 نقطة قاد خلالها النصر لتحقيق لقب الدوري.

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